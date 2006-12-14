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Ко Дню белорусского кино минские кинотеатры подготовили обширную программу

14 декабря 2006 10:18
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В репертуаре - киноленты белорусского производства. 14 декабря в кинотеатре "Мир" - показ нового фильма "Соблазн", который участвовал в XIII Минском международном кинофестивале "Лiстапад-2006". Сегодня же в Доме кино пройдет программа для детей под названием "Кинопробы". Кинотеатр "Электрон" покажет полнометражный мультипликационный фильм "Волшебная свирель", на счету которого более десятка наград международных кинофестивалей.
# Культура

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