Ко Дню белорусского кино минские кинотеатры подготовили обширную программу

В репертуаре - киноленты белорусского производства. 14 декабря в кинотеатре "Мир" - показ нового фильма "Соблазн", который участвовал в XIII Минском международном кинофестивале "Лiстапад-2006". Сегодня же в Доме кино пройдет программа для детей под названием "Кинопробы". Кинотеатр "Электрон" покажет полнометражный мультипликационный фильм "Волшебная свирель", на счету которого более десятка наград международных кинофестивалей.