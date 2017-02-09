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Книжные новинки белорусских и зарубежных авторов представят на Международной книжной ярмарке в Минске 9 февраля

09 февраля 2017 06:46
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Новости Беларуси. В стране продолжается литературный марафон. На Международной книжной ярмарке в Минске 9 февраля представят новинки белорусских и зарубежных писателей.

Посетители не останутся без сюрпризов. Их ожидают автограф-сессии с любимыми авторами, а также мастер-классы и беседы. Литераторы примут участие в симпозиуме: в этом году он посвящен белорусскому первопечатнику – Франциску Скорине.

Всего масштабная выставка собрала сотни участников из 30 стран. Почетный гость – Великобритания. На стенде этой страны можно не только ближе познакомится с английской литературой, но и подучить язык Диккенса и Шекспира, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Культура # Книги

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