Книжные новинки белорусских и зарубежных авторов представят на Международной книжной ярмарке в Минске 9 февраля

Новости Беларуси. В стране продолжается литературный марафон. На Международной книжной ярмарке в Минске 9 февраля представят новинки белорусских и зарубежных писателей.

Посетители не останутся без сюрпризов. Их ожидают автограф-сессии с любимыми авторами, а также мастер-классы и беседы. Литераторы примут участие в симпозиуме: в этом году он посвящен белорусскому первопечатнику – Франциску Скорине.

Всего масштабная выставка собрала сотни участников из 30 стран. Почетный гость – Великобритания. На стенде этой страны можно не только ближе познакомится с английской литературой, но и подучить язык Диккенса и Шекспира, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.