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Книги белорусских издателей - в российской столице

07 сентября 2006 11:09
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Свыше 500 наименований печатной продукции издательств нашей страны представлены на ХIХ Московской международной книжной ярмарке.В нынешнем году этот форум стал беспрецедентным по своим масштабам. В работе ярмарки принимают участие более 2,5 тысяч книгоиздателей из 56 стран мира. Для размещения экспозиции понадобилось сразу три самых вместительных павильона Всероссийского выставочного центра. Во время ярмарки, которая продлится по 11 сентября, пройдут дни национального книгоиздания ряда стран, в том числе и Беларуси.
# Культура

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