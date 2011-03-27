Клипы: Винтаж «Роман», AURA «Я твоя земля», Сергей Лазарев «Зачем придумали любовь», Ольга Акулич «Шлях», Jay Z & Beyonce «Crazy in love»

Учрежденный в 1961 году в Вене на Конгрэссе международного института театра при ЮНЕСКО, он стал ежегодным праздником актеров и зрителей.
Накануне стали известны подробности проведения в этом году 10-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Его официальное открытие состоится 8 июля.
Первым делом нужно придумать тему — порыться в пространстве вариантов и достать идею, обсудить ее с главным редактором, понять — кого или что, где и когда снимать, созвониться со всеми и, главное, составить план.
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