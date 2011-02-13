Клипы: Валерия «Капелькою», Валерий Дайнеко «Мама», R.I.O. feat. Tony T. «After the love»

Минская международная выставка-ярмарка собрала книгоиздателей из 23 стран и стала самой масштабной за время ее проведения

«Книги Беларуси» открыли новую страницу. Минская международная выставка-ярмарка собрала книгоиздателей из 23 стран и стала самой масштабной за время ее проведения. Среди участников форума — Россия, Литва, Украина, Польша, США, Италия и Франция. Почетный гость этого года — Германия.