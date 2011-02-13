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Клипы: Валерия «Капелькою», Валерий Дайнеко «Мама», R.I.O. feat. Tony T. «After the love»

13 февраля 2011 17:36
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Гость студии — Валерий Дайнеко. Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 13 февраля.
# Культура

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