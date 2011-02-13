Клипы: Валерия «Капелькою», Валерий Дайнеко «Мама», R.I.O. feat. Tony T. «After the love»

«Книги Беларуси» открыли новую страницу. Минская международная выставка-ярмарка собрала книгоиздателей из 23 стран и стала самой масштабной за время ее проведения. Среди участников форума — Россия, Литва, Украина, Польша, США, Италия и Франция. Почетный гость этого года — Германия.
В самом большом театре Токио состоялась премьера балета «Дон Кихот» в авторской версии выдающегося белорусского хореографа Валентина Елизарьева.
Минская международная выставка-ярмарка собрала книгоиздателей из 23 стран и стала самой масштабной за время ее проведения. Среди участников форума — Россия, Литва, Украина, Польша, США, Италия и Франция.
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