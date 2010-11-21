Клипы: Валерий Меладзе и Григорий лепс «Обернитесь», Анна Шаркунова «Бежать», AC-DC «Shoot to thrill»

В Витебске прошел первый в Беларуси концерт классики для будущих мам

В Витебске звучала классика. Но не для всех. В зрительный зал пригласили будущих мам. По мнению специалистов, на беременную женщину и её ребенка благотворно воздействуют произведения Дебюсси, Моцарта, Шумана и других композиторов.