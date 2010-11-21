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Клипы: Валерий Меладзе и Григорий лепс «Обернитесь», Анна Шаркунова «Бежать», AC-DC «Shoot to thrill»

21 ноября 2010 12:38
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Гость студии — Анна Шаркунова. Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 21 ноября.  
# Культура

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