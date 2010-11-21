Клипы: Валерий Меладзе и Григорий лепс «Обернитесь», Анна Шаркунова «Бежать», AC-DC «Shoot to thrill»

В Витебске звучала классика. Но не для всех. В зрительный зал пригласили будущих мам. По мнению специалистов, на беременную женщину и её ребенка благотворно воздействуют произведения Дебюсси, Моцарта, Шумана и других композиторов.
В историческом альбоме почти две сотни страниц портретных гравюр и рисунков.
В одной только Северной Америке - 24 миллиона долларов.
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