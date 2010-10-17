Клипы: Тина Кароль «Radiobaby», группа «Чук и Гек» «Fiesta», Смысловые галлюцинации «Волшебный мир»

В Национальном историческом музее Республики Беларусь 13 октября открылась выставка «Тень Иерусалима» известного израильского фотохудожника Леонида Падруля. Она подготовлена посольством Государства Израиль в Республике Беларусь и продлится до конца октября.
В Европе отвыкли от рисованных киноафиш. Теперь все печатается на бумаге или на баннере. Скачал из интернета картину - и распечатывай сколько угодно копий. Рисуют плакаты только в Беларуси (на полотно) и Индии (на ДВП). О судьбе рисованных киноплакатов и труде их создателей корреспондент газеты «Звязда» беседовал с художником-оформителем минского кинотеатра «Октябрь» Игорем Евгеньевичем Лаферским.
При поддержке Министерства культуры Республики Беларусь ввидеокомплексе «Центр-видео» (ТЦ «Столица», нижний уровень) открыта фотоэкспозиция «В наследство» знаменитых американских фотографов: Кристины Брендел, ееотца Чарлза Грандманна идеда Артура Грандманна.
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