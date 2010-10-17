Клипы: Тина Кароль «Radiobaby», группа «Чук и Гек» «Fiesta», Смысловые галлюцинации «Волшебный мир»

Почему в Беларуси киноафиши до сих пор не печатают, а рисуют?

В Европе отвыкли от рисованных киноафиш. Теперь все печатается на бумаге или на баннере. Скачал из интернета картину - и распечатывай сколько угодно копий. Рисуют плакаты только в Беларуси (на полотно) и Индии (на ДВП). О судьбе рисованных киноплакатов и труде их создателей корреспондент газеты «Звязда» беседовал с художником-оформителем минского кинотеатра «Октябрь» Игорем Евгеньевичем Лаферским.