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Клипы: Маским «На радиоволнах», Александр Патлис «Кто тебе сказал», Markus Schultz «Do you dream»

06 марта 2011 16:59
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Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 6 марта. Гость студии — музыкант и поэт Александр Патлис.
# Культура

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