Клипы: Маским «На радиоволнах», Александр Патлис «Кто тебе сказал», Markus Schultz «Do you dream»

В кино Яковлева дебютировала фильмом «Двое под одним зонтом» еще будучи студенткой ГИТИСА. После окончания института пришла на работу в театр «Современник», где по сей день остается одной из ведущих актрис.
Строительство здания первого минского телекомплекса началось в 1953 году после утверждения технического задания самим министром связи СССР.
Спасатели обнаружили в основании собора в городе Крайстчёрч стеклянную бутылку с пергаментом внутри и металлический цилиндр.
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