Клипы: Маским «На радиоволнах», Александр Патлис «Кто тебе сказал», Markus Schultz «Do you dream»

Александр Лукашенко поздравил актрису Елену Яковлеву с 50-летием

В кино Яковлева дебютировала фильмом «Двое под одним зонтом» еще будучи студенткой ГИТИСА. После окончания института пришла на работу в театр «Современник», где по сей день остается одной из ведущих актрис.