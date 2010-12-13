Клипы: Кристина Орбакайте «Только раз», Нина Богданова «Холодная вода», Fawni «Serious»

На стене иерусалимского храма появится дощечка с молитвой «Отче наш ...» по-белорусски

В Иерусалиме на стене храма Pater Noster (Отче наш) будет помещена доска с молитвой «Отче наш ...» на белорусском языке. Ее освящение состоится в рамках пилигримки (паломничества) священников и верующих из Беларуси на Святую Землю. Пилигримка запланирована на 28 апреля - 5 мая 2011.