Клипы: Кристина Орбакайте «Только раз», Нина Богданова «Холодная вода», Fawni «Serious»

В Иерусалиме на стене храма Pater Noster (Отче наш) будет помещена доска с молитвой «Отче наш ...» на белорусском языке. Ее освящение состоится в рамках пилигримки (паломничества) священников и верующих из Беларуси на Святую Землю. Пилигримка запланирована на 28 апреля - 5 мая 2011.
В музеи мадам Тюссо начинается массовое паломничество — поклонники Леди Гага спешат сфотографироваться с ее восковой копией.
Кинолента пользуется огромной популярностью — в российском прокате она держится уже пятую неделю.
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