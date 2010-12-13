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Клипы: Кристина Орбакайте «Только раз», Нина Богданова «Холодная вода», Fawni «Serious»

13 декабря 2010 12:50
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Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 12 декабря. Гость студии — Нина Богданова.
# Культура

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