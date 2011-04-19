Клипы: Иван Нигруца «Ангел мой», Kylie Minogue «Get outta my way», Юрий Шатунов «Не бойся», Avril Lavigne «What the hell», Анна Благова & Radicalfashion «Ревность»

Узнав о том, что Анастасия Волочкова любит встречаться с детьми перед концертом в той стране, где она выступает, телеканал СТВ и программа «КультУРА» решили организовать встречу примы балета с заслуженным театром эстрадной песни «Хвілінка».
На нем будут представлены более 200 фильмов.
У красивой пары на фотографии не было будущего. Известная модель Джиа умрет от СПИДа спустя несколько лет. Ее история ляжет в основу одноименного фильма с Анджелиной Джоли в главной роли. А он, Александр Бородулин, продолжит свой путь к славе. Но и спустя 30 лет не забудет свою давнюю любовь.
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