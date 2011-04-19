Клипы: Иван Нигруца «Ангел мой», Kylie Minogue «Get outta my way», Юрий Шатунов «Не бойся», Avril Lavigne «What the hell», Анна Благова & Radicalfashion «Ревность»

Самый гламурный фотограф России Александр Бородулин рассказал о своем романе с легендарной супермоделью Джией Каранджи, больной СПИДом

У красивой пары на фотографии не было будущего. Известная модель Джиа умрет от СПИДа спустя несколько лет. Ее история ляжет в основу одноименного фильма с Анджелиной Джоли в главной роли. А он, Александр Бородулин, продолжит свой путь к славе. Но и спустя 30 лет не забудет свою давнюю любовь.