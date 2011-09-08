Клипы: группа Apple Tea «Apple Tea», Илья Митько feat. Love & Doors «Get Down My Baby», Queen «Good Company»

«Говорит и показывает Минск. Радио ONline» за 24 августа. Гость студии — лидер группы «Леприконсы», музыкант, композитор Илья Митько.

Совсем недавно группа «Леприконсы» выпустила новый альбом, в который вошли лучшие песни коллектива по мнению поклонников его творчества. Называется он «Десятилетка», хотя ни для кого не секрет, что группе 14 лет. Куда девались еще 4 года?

Илья Митько:

Вопрос поставил меня в тупик. Дело в том, что с момента выхода нашего первого магнитного альбома, который вышел на студии «Союз», прошло 10 лет. Этот альбом не сборник моих мемуаров, а всего лишь пластинка, поэтому мы решили приурочить выход этой пластинкй к выходу первой. Получилось 10 лет.

В альбоме собраны, по мнению поклонников, лучшие хиты (15 композиций). Что не название, то действительно хит. «Хали-гали, пара-трупер» в течение 10 лет поднимает настроение людям, радует и так далее. Директор парка Челюскинцев не предъявлял претензию на предмет того, что использовали названия аттракционов?

Илья Митько:

По правде говоря, я благодарен и парку и директору парка за свое счастливое детство — раз, за то, что я придумал эту песню, — два. Первоначально песня была сочинена мной в таком бизнес-порыве. Я думал, как же нам сыграть на «досках» (открытая площадка в парке «Челюскинцев»). И ничего лучше не придумал, чем написать песню про парк Челюскинцев, чтобы ее крутили по внутреннему каналу. Я не знаю, какие претензии они ко мне могут предъявить, но я им благодарен.

Следующий хит, который значится в этом альбоме, — «Девчонки полюбили не меня». Это бомба практически. Но ты сейчас человек женатый. Скажи, пожалуйста, после выхода этого сингла не появились ли от девушек какие-нибудь благодарности. Не верится мне, что тебя девчонки не любили до твоей женитьбы.

Илья Митько:

Было, конечно. Но песня эта сочинялась, когда ничего не было. А потом все-таки свой функционал она выполнила. Сжалились некоторые представительницы прекрасного пола надо мной, и в мою сторону начали «трохи» поглядывать.

Следующий хит «Солдаты». Как мог человек, который не служил в армии, написать такую песню, для многих остается загадкой.

Илья Митько:

Я не служил в армии, но у меня много друзей-военных, людей, которые связали свою жизнь профессионально с армией. Люди хорошие. И они всегда, например, во время застолья, делятся приколами. Поэтому, когда мне предложили написать песню про солдат, я вообще ни капли не смутился. Единственное... я взял себе в помощники программу «Рифмы» на компьютере (есть такая программа для бездарных поэтов) и буквально за день-два написал эту песню.

Ты все песни пишешь за день, за два? Бывает такое, что муки творчества длятся неделю-две?

Илья Митько:

Есть у Коэльо «11 минут». И у меня есть такая ставочка. Но они обычно не форматные.

В альбоме 15 композиций, но лично я знаю только 3 хита, которые я и озвучил. Каким образом все остальные песни появились здесь?

Илья Митько:

Все остальные песни — это плод нашего творчества, как уже известно, за 10 лет существования наших магнитных альбомов. В интернете, на разных социальных сетях есть такие «community», то есть разные сообщества поклонников нашего творчества. Там мы сделали опрос. И сразу их предупредили: «Да, ребята, у нас всего лишь 3 хита, причем один из них хромает, но нам надо набрать аудиозаписей на альбом лучших песен». Поэтому все наши слушатели просто высказывали свое личное мнение, симпатии. Не всем нравятся эти песни, которые знаете Вы, уважаемый, и наоборот. Вот так мы посчитали, что эти песни достойны быть в этом... сборнике. Это даже сборник, я бы сказал.

Илья, ты являешься солистом группы «Леприконсы» уже 14 лет, однако недавно у тебя появился собственный проект, который по-английски звучит как «Love and Doors». Почему именно «Любовь и двери»? Какой-нибудь тайный смысл в этом словосочетании присутствует?

Илья Митько:

Мне просто нравится, как звучит «Love & Doors». А вообще, если подумать, то наша жизнь — это стремление влюбиться. Когда мы испытываем это чувство, мы начинаем стучаться в двери, но не всегда они бывают открыты. Иногда они закрыты, иногда мы видим много открытых дверей, но сами туда не хотим. Такая игра слов, которая определяет формат моих песен.

Ваша группа называеся «Леприконсы» в честь лепрекона — персонажа ирландского фольклора. Но вы же белорусская группа. Почему вы не назвались в честь персонажа белорусского фольклора, например, Ярилы, Перуна, Свароги, Даждьбога? Или Вы считаете, что на белорусской эстраде достаточно «перунов»?

«Леприконсы» не имеют никакого отношения к лепреконам из ирландской мифологии. «Леприконсы» — это аббревиатура, которая значит «левые при консерватории». Значение этой аббревиатуры мы придумали где-то спустя пять лет существования группы. Мы на этом остановились, решив, что «Леприконсы» — это именно «левые при консерватории».

Блиц-опрос.

Зачем женщины плачут?

За шторой.

Зачем мужчины смеются, когда женщины плачут?

Потому что им весело.

Куда осенью улетают деньги?

На школьные принадлежности.

Кто умнее? Блондины или брюнеты?

Какая разница.

А лысые?

Умнее.

Как записать номер незнакомой девушки, чтобы жена не догадалась?

Запомнить.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте?

Наверное, где-то тысячу.

А когда ты последний раз на нем ездил?

Год назад.

Почему женщины не едят после шести?

Боятся.

А почему после девяти уже едят?

Просыпаются.

Где у женщины находится шейпинг?

Возле депиляции.

Почему мужчины никогда не берут нас на рыбалку?

По справедливости.

А почему женщины никогда не берут мужчин на вечер одноклассников?

По глупости.

Женщина любит ушами, а ненавидит...

Всеми фибрами своей души»

Что женщина делает 4 часа в ванной?

Расходует природные ресурсы, которых осталось очень мало. И мы должны все об этом задуматься

Что бы ты хотел спросить у меня?

Это все?

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