Клипы: Градусы «Кто ты», Pink Floyd «The gunnersDream», Sonique «World of change»

Виталий Воднев, корреспондент СТВ, признан одним из лучших конферансье Беларуси

Произошло это на церемонии вручения премии «Красная морковь». В числе лауреатов и номинантов — праздничные агентства, артисты всех жанров и направлений, стилисты — в общем, все те, без кого не обходится ни одно торжество.