Клипы: Градусы «Кто ты», Pink Floyd «The gunnersDream», Sonique «World of change»

В объективе мастера — образы и люди второй половины прошлого века, вершившие эту эпоху.
Произошло это на церемонии вручения премии «Красная морковь». В числе лауреатов и номинантов — праздничные агентства, артисты всех жанров и направлений, стилисты — в общем, все те, без кого не обходится ни одно торжество.
В некоторых российских и прооппозиционных СМИ появилась информация, что певица Шакира, а потом и другие мировые звезды отменяют концерты в Минске. При этом авторы не удосужились элементарно проверить факты.
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