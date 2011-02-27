Клипы: Чи-Ли «Можно все», Александр Градский «Как молоды мы были», Lena «Satelite»

Абсолютный лидер по числу номинаций — британская историческая драма «Король говорит». Картина претендует на 12 золотых «Оскаров».
Художественная выставка «Территория любви» прошла в Минске в День влюбленных, 14 февраля.
Отзывы в интернете о выступлении грузинского балета «Сухишвили-Рамишвили» пестрят словами «восторг», «грация», «красота», «браво».
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