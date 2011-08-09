Клипы: «БиС» «Пустота», U2 «Magnificent», Kelly Clarkson «Already Gone»

Звезда белорусской оперетты Виктория Мазур празднует 65-летний юбилей

Сегодня Виктория Мазур свой возраст не скрывает. Все же дата юбилейная — 65 лет. И в этот день звезда белорусской оперетты себя окружила самыми близкими людьми.