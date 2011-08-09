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Клипы: «БиС» «Пустота», U2 «Magnificent», Kelly Clarkson «Already Gone»

09 августа 2011 16:08
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«Говорит и показывает Минск. Радио ONline» за 10 августа. Гость студии — пилот Андрей Минкевич.

Гость студии — пилот Андрей Минкевич. Клипы: «БиС» «Пустота», U2 «Magnificent», Kelly Clarkson «Already Gone»

# Культура

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