Гость студии — пилот Андрей Минкевич. Клипы: «БиС» «Пустота», U2 «Magnificent», Kelly Clarkson «Already Gone»
На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» Ирины Хануник-Ромбальской отвечает актриса и певица Анна Хитрик.
Сегодня Виктория Мазур свой возраст не скрывает. Все же дата юбилейная — 65 лет. И в этот день звезда белорусской оперетты себя окружила самыми близкими людьми.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» во вторник в 10-й раз открылся в Юрмале. 16 финалистов из 13 стран мира борются за победу. Молодые исполнители поют на конкурсе вживую. Конкурс продлится до 31 июля.
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54