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Клипы: ATLANTICA «Miss Radio», Цвет Алоэ «Белым снегом», BLACK «Wonderful life»

07 ноября 2010 14:04
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Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 7 ноября. Гость студии — солист группы «Цвет Алоэ» Сергей Лобковский.  
# Культура

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