Клипы: ATLANTICA «Miss Radio», Цвет Алоэ «Белым снегом», BLACK «Wonderful life»

Могилевский областной драмтеатр: аплодисменты Николая II, парады Колчака, Калинина и Дзержинского

Могилевский областной драматический театр — это первый общедоступный театр на территории Беларуси. В нем пел Шаляпин, играл Рахманинов, аплодировал Николай II, принимал парады Колчак, Калинин и Дзержинский. На его строительство собирали деньги всем городом, а потом чудом спасли от сноса.