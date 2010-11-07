Клипы: ATLANTICA «Miss Radio», Цвет Алоэ «Белым снегом», BLACK «Wonderful life»

В Минске начались конкурсные показы «Листопада». Сегодня прошел первый день международного кинофестиваля. После торжественной части члены жюри приступили к своим прямым обязанностям. Показы картин одновременно демонстрировали в трех минских кинотеатрах.
Могилевский областной драматический театр — это первый общедоступный театр на территории Беларуси. В нем пел Шаляпин, играл Рахманинов, аплодировал Николай II, принимал парады Колчак, Калинин и Дзержинский. На его строительство собирали деньги всем городом, а потом чудом спасли от сноса.
В Индии сегодня отмечают самый любимый многими праздник – фестиваль огней Дивали.
23 сентября 2026 12:10
23 сентября 2026 12:04
23 сентября 2026 11:37
23 сентября 2026 11:13
23 сентября 2026 10:46
23 сентября 2026 09:56
23 сентября 2026 09:41
23 сентября 2026 09:26