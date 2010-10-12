Клип рок-группы «Weezer» – «Memories» / «Воспоминания»

49 студентов из Китая впервые поступили на 4-й курс Витебского государственного университета. В Беларуси они будут изучать музыку и изобразительное искусство.
26 коллективов со всех уголков Минской области собрались на фестивале народного творчества «Напеў зямлі маёй». Чтобы удивить профессиональное жюри, каждый из участников подготовил по одному творческому номеру.
Единственное в Беларуси зрелищное предприятие, входящее в международную ассоциацию «Европа Синема» – столичный кинотеатр «Победа», — представляет тематический показ испанских фильмов «Вне поля зрения». В его программу включено шесть фильмов.
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