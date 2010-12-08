Клип Нины Богдановой «Холодная вода»: во время съемок певица купалась в ледяном меловом карьере

Мюзикл «Однажды в Чикаго» в Минске

Римейки делать сейчас просто необходимо, ведь по-настоящему нетленных произведений не так уж и много. Взяв за основу сюжетную линию гениального фильма «В джазе только девушки», в Белорусском музыкальном театре поставили мюзикл «Однажды в Чикаго».