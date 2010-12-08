Клип Нины Богдановой «Холодная вода»: во время съемок певица купалась в ледяном меловом карьере

Во время съемок клипа Нины было проделано около 700 км пути на машинах и 10 км — пешком. Главная героиня преодолела более 250 ступеней, сменила 6 нарядов. Среди прочего реквизита потрачено: десяток яиц, килограмм яблок, килограмм апельсинов, две бутылки шампанского и 30 л питьевой воды.
Изюминка видео — модная технология стоп-моушн и эксклюзивные кадры Нины Богдановой, практически погруженной в воду.
Нина Богданова:
Клип был готов уже летом, но мы специально ждали такую погоду, чтобы все смогли прочувствовать атмосферу на 100%, как в моей душе было по-осеннему. Это песня осеннего настроения. В воде было по-настоящему холодно. А гримировались мы в 35-градусную жару.
Первыми зрителями стали представители отечественного бомонда, сами участники съемочного процесса и друзья певицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сергей Лапковский, музыкант:
Можно сказать, сегодня я рассматривал своего потенциального конкурента, потому что там есть парень действительно симпатичный. Но я не завидовал. Думаю, что в этом клипе будет что-то новое. Это будет новый этап, который будет не хуже, а может, даже и лучше.
Наталья Поткина, дизайнер:
Я очень рада за Нину. Сегодня было очень много людей, друзей, поклонников. К сожалению, со своим ростом я не смогла рассмотреть образ полностью, но розочки в прическе мне понравились.