Клецк принял эстафету общественно-культурной акции "Мы - белорусы!"

На сцене - живой звук, в зрительном зале - аншлаг, за дирижерским пультом - маэстро Финберг. Свое выступление Национальный концертный оркестр Республики Беларусь приурочил к Международному женскому дню. Вокалисты, а среди них были уже известные публике Лариса Грибалева, Саша Немо, Руслан Мусвидас, исполнили свои лучшие композиции. Более чем двухчасовой концерт прерывался продолжительными аплодисментами, но по мнению зрителей, песни о любви они готовы слушать бесконечно.