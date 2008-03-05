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Клецк принял эстафету общественно-культурной акции "Мы - белорусы!"

05 марта 2008 18:52
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На сцене - живой звук, в зрительном зале - аншлаг, за дирижерским пультом - маэстро Финберг. Свое выступление Национальный концертный оркестр Республики Беларусь приурочил к Международному женскому дню. Вокалисты, а среди них были уже известные публике Лариса Грибалева, Саша Немо, Руслан Мусвидас, исполнили свои лучшие композиции. Более чем двухчасовой концерт прерывался продолжительными аплодисментами, но по мнению зрителей, песни о любви они готовы слушать бесконечно.
# Культура

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