Китайские и швейцарские музыканты - в стенах полоцкого Софийского собора

В Полоцке открылся 23-й Международный фестиваль органной музыки. Среди участников гости из Швейцарии, Австралии и Китая.

До конца марта в концертном зале Софийского собора будут выступать лучшие белорусские музыкальные коллективы, а также гости из России, Австралии и Китая. Концерты посвящены юбилеям великих композиторов: 200-летию со дня рождения Шумана и Шопена, 325-летию со дня рождения Баха. К 65-летию Победы «Реквием» впервые будет исполнен на органе.

Лилия Емельянова, зав. концертным отделом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Открывает фестиваль белорусский коллектив – известный симфонический оркестр государственной Телерадиокомпании. Дирижировать будет маэстро из Швейцарии Симон Камартин. Коллектив интересен не только своим составом и опытом, но и от того, кто им дирижирует. Симон Камартин сам является организатором многочисленных фестивалей, мы принимаем не только музыканта, но и дирижера, и коллегу в проведении фестивалей.