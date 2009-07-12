Киркоров сам себе помог на «Славянском базаре»

Сольный концерт состоялся сегодня ночью в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» и никаких трансляций этого концерта не было предусмотрено.

Но в Летнем амфитеатре были организованы полноценные съемки шоу.



Филипп Киркоров в Витебске выложился на все сто процентов. Певец представил новые песни, свои старые хиты исполнял вместе с залом, менял сценические костюмы и, что немаловажно, пел живьем. Иными словами, он делал все то, что может себе позволить лишь настоящая состоявшаяся звезда, передает корреспондент БЕЛТА.

На концерте Киркоров признался, что сейчас ему больше всего нужна зрительская любовь. В Витебске он в нее окунулся с головой: публика кричала от восторга, неистово аплодировала в течение всего двухчасового представления и потом ещё более часа не хотела отпускать певца со сцены. И он вновь и вновь пел на бис.

– Спасибо вам за эту любовь, за которую я умру, – поблагодарил артист.