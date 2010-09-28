В Минске фестиваль «Киноварка» проводится в этом году уже во второй раз. В минувшее воскресенье в одном из минских кинозалов прошел открытый показ фильмов- участников конкурса. Пришли посмотреть экспериментальное видео 250 человек.

Участникам «Киноварки» телестудия «Карамболь» предоставляет техническую поддержку: помогает со съемками, монтажом и озвучиванием видео. В этом году четверо из начинающих режиссеров добились от студии полного производства своих конкурсных лент.



Владимир Максимков, режиссер:

«Киноварка» начинает проект «Минск, я люблю тебя» - это создание полноценного фильма, который будет состоять из нескольких новелл. У нас знаменитых режиссеров нет. Поэтому в нашем проекте «Минск, я люблю тебя» примут участие хорошие фильммейкеры. Благодаря «Киноварке» я понял, что смелых, творчески инициативных режиссеров у нас много. Ребятам нужно только помочь поверить в свои силы. А начинать строить мост от фестиваля альтернативного видео к серьезному кинопроекту мы начинаем уже сегодня. Так что можно уже сейчас присылать свои заявки на участие в фильме «Минск, я люблю тебя».



Обладатель Гран–при «Киноварки–2010» получит шанс снять новеллу о Минске, и, возможно, станет гостем Каннского кинофестиваля. С 5 октября все конкурсные работы будут выложены на сайте фестиваля www.kinovarka.tut.by, где начнется зрительское голосование. Готовые фильмы принимаются на конкурс до 1 октября, пишет «СБ».