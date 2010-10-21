Кинотеатр «Комсомолец» в Минске открывается сегодня после реконструкции

Два комфортабельных зала, новые экраны, удобные кресла и современная система звуковоспроизведения DOLBY. Капитальный ремонт обошелся в 2 млрд рублей.

Второй День Рождения «Комсомолец» отметит сразу двумя громкими премьерами. Фильмами «Легенды ночных стражей» и «13». Последний, кстати, в белорусском киновидеопрокате появился даже на две недели раньше, чем на Родине — в Америке.

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:

В декабре этого года мы откроем еще два кинотеатра, поддерживающих технологию 3D — «Салют» и «Центральный». А за 6-8 лет мы должны переоснастить все кинотеатры цифровым оборудованием, так как кинопленка скоро уйдет в историю.