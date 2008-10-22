Кинорежиссер, народный артист БССР, профессор Игорь Добролюбов отмечает 75- летний юбилей

Сняв 25 лет назад свой самый известный фильм "Белые росы", он стал классиком комедийного жанра.

После окончания учебы во ВГИКе Игорь Добролюбов Пришел на "Беларусьфильм". За 33 года работы на студии он выпустил 13 картин. Без преувеличения, эти фильмы стали жемчужинами отечественного кинематографа. "Белые росы". Комедия, ставшая народной. Этот жизненный фильм можно пересматривать бесконечно. Чего стоит только один актерский состав картины: Всеволод Санаев, Николай Караченцев, Станислав Садальский, Михаил Кокшенов, Стефания Станюта.

Не знает, почему именно эта картина так полюбилась зрителю, и сам Игорь Добролюбов. Ведь в фильмографии режиссера хитом можно назвать почти каждую ленту: "Расписание на послезавтра", "Потому что люблю", "Осенние сны". Мало кто знает, что именно Добролюбов – автор любимых фильмов советской детворы "Удивительные приключения Дениса Кораблева" и "По секрету всему свету". Его работы получили признание не только в советском союзе, но и за рубежом.

Талантливый человек талантлив во всем. Игорь Михайлович – не только гениальный режиссер. Коллеги по цеху убеждены: Игорь Добролюбов – педагог от Бога. Он стал "крестным отцом" для многих успешных кинорежиссеров.

Накануне друзья организовали в честь именинника вечер в Музее истории белорусского кино. Юбилей без юбиляра. Поздравления друзей принимала супруга Нелли Ивановна. Вначале года Игорь Добролюбов перенес второй инсульт. Сегодня День рождения он отметит дома в кругу семьи. Однако уже с утра телефон в квартире Добролюбовых разрывается от поздравлений.

