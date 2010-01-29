Кинокомпания Miramax Studios, лидер на рынке американского независимого кино, прекратила свое существование

Компания Walt Disney, которой принадлежит Miramax, приняла данное решение из-за финансовых трудностей, возникших в период мирового экономического кризиса.

Даже сокращение 70% персонала не помогло удержать компанию на плаву. В связи с этим 80 последних сотрудников студии были уволены, а ее офисы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе закрыты. Будущее шести находящихся в производстве фильмов пока неизвестно.

Киностудия Miramax была основана братьями Бобом и Харви Вайнштейнами в 1979 году. В 1993 году ее перекупил за $70 млн. киногигант Walt Disney, однако за братьями-основателями была оставлена значительная свобода действий, и Miramax стал крупнейшим производителей авторского кино в Голливуде. Сами Вайнштейны покинули свою кинокомпанию в 2005 году и занялись новым проектом The Weinstein Company, при участии которого, например, был выпущен последний фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".

За 30 лет существования киностудии в ее павильонах было снято более ста фильмов, среди которых "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир", "Чикаго", а также "Талантливый мистер Рипли", "Холодная гора", "Шоколад", "Авиатор", "Банды Нью-Йорка", "Умница Уилл Хантинг" и многие другие. Некоторые картины были отмечены премией "Оскар"