Кинематографисты-любители из Бреста с фильмом, снятым на мобильник, победили на фестивале в США

Новости Беларуси. Короткометражный фильм на камеру мобильного телефона. Кинематографисты-любители из Бреста победили на престижном фестивале в США. И для этого им понадобились лишь мобильное устройство, небольшое помещение и всего одна ночь съемок.

Белорусскую работу признали лучшей среди экспериментальных картин. Четырехминутный фильм, созданный съемочной группой всего из 4 человек, называется «137 часов» и рассказывает о мучительной борьбе с зависимостью от социальных сетей.

Дмитрий Сахарук, лауреат фестиваля:

Надеялись, что нашу работу оценят. Ее оценили в Беларуси высоко, члены жюри белорусского фестиваля мобильного кино. Но то, что мы выйдем на мировой уровень, я как минимум этого не ожидал. Поэтому очень приятно.

Всего же в конкурсной программе кинофестиваля участвовали более двух тысяч картин из 110 стран мира. Останавливаться на этом брестчане не собираются. Совсем скоро свет увидят и новые фильмы талантливых кинолюбителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.