КГБ раскрыл тайны. Исторические

Все - об одной из самых закрытых спецслужб мира - Комитете Государственной безопасности Беларуси.

7 сентября в Минске в клубе имени Дзержинского КГБ Республики состоялась презентация книги "Щит и меч Отечества". Хронология издания охватывает период с начала ХI века и до наших дней.

Работа над этим уникальным сборником велась около года, но этому поистине монументальному изданию предшествовали несколько предваряющих изданий и кропотливый труд большого коллектива специалистов и энтузиастов. Главный инициатор издания этого исторического сборника председатель КГБ Степан Сухоренко, первым получивший ее экземпляр. Он считает, что эта книга более чем актуальна и давно должна была появиться - уж слишком много нынче псевдознатоков истории спецслужб.



Презентация сборника очерков об истории КГБ Республики Беларусь собрала всех, кто сегодня заинтересован узнать об этой уникальной структуре как можно больше. Издатели утверждают, что книга не обманет их ожиданий - в ней немало информации, которая публикуется впервые, да и где еще можно проследить весь путь спецслужб от начала XI века до наших дней.

То, что книга "Щит и меч Отечества" уже вызвала огромный интерес, неудивительно. Те, кому удалось на презентации ее хотя бы поверхностно просмотреть, поражаются - какой большой объем интересной информации сумели разместить в ней создатели. Ветераны также считают, что она будет незаменима в процессе становления молодых сотрудников спецслужб.

Тираж издания составил всего 2 тысячи экземпляров, и достанется книга далеко не всем.