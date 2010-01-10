Кэмерон снимет фильм об атомной бомбардировке Хиросимы

Как утверждает издание Variety, режиссер уже приобрел на собственные средства права на это произведение, пишет Lenta.ru. Книга, которая поступит в продажу 19 января 2010 года, основывается на воспоминаниях очевидцев атомной бомбардировки японских городов — мирных граждан, оказавшихся в эпицентре взрыва, и американских пилотов, участвовавших в операции.
22 декабря во время промо-тура фильма «Аватар» в Японии Джеймс Кэмерон встречался с 93-летним Цутому Ямагути, который являлся на тот момент последним человеком, который пережил обе атомные бомбардировки. В начале января 2010 года Ямагути скончался от рака желудка.
Будет ли Кэмерон заниматься сам постановкой фильма или станет продюсером проекта, пока не уточняется. Ранее Кэмерон уже использовал произведения Пеллегрино в качестве основы для своих фильмов. В частности, речь идет о книгах «Титаник» и «Призраки Титаника».