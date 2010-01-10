Кэмерон снимет фильм об атомной бомбардировке Хиросимы

Одним из следующих проектов Джеймса Кэмерона станет экранизация романа Чарльза Пеллегрино «Последний поезд из Хиросимы. Воспоминания выживших».

Как утверждает издание Variety, режиссер уже приобрел на собственные средства права на это произведение, пишет Lenta.ru. Книга, которая поступит в продажу 19 января 2010 года, основывается на воспоминаниях очевидцев атомной бомбардировки японских городов — мирных граждан, оказавшихся в эпицентре взрыва, и американских пилотов, участвовавших в операции.

22 декабря во время промо-тура фильма «Аватар» в Японии Джеймс Кэмерон встречался с 93-летним Цутому Ямагути, который являлся на тот момент последним человеком, который пережил обе атомные бомбардировки. В начале января 2010 года Ямагути скончался от рака желудка.

Будет ли Кэмерон заниматься сам постановкой фильма или станет продюсером проекта, пока не уточняется. Ранее Кэмерон уже использовал произведения Пеллегрино в качестве основы для своих фильмов. В частности, речь идет о книгах «Титаник» и «Призраки Титаника».