Каждый гость и участник «Славянского базара в Витебске» сможет попробовать себя в роли художника

Необычную творческую акцию «Мы рисуем Витебск. Мы рисуем фестиваль» организует музей «Витебский центр современного искусства».

На традиционной выставке-ярмарке творческих работ «Витебский вернисаж», которая проходит в дни фестиваля, каждый желающий независимо от возраста сможет взять в руки кисть и палитру и изобразить все, что связано с городом и фестивалем. Участников акции ожидает мастер-класс от витебских художников, а авторы лучших работ получат памятные призы, рассказала корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник музея Елена Зорина. Как подчеркнула Елена Зорина, акция призвана привить творческое восприятие мира и показать, что каждый человек талантлив.

«Витебский вернисаж» – один из самых популярных проектов, который ежегодно проводится в фестивальном городе. В нём принимают участие известные и начинающие художники, а зрители имеют уникальную возможность познакомиться с современным искусством и купить работы, которые, может быть, через несколько лет будут продаваться только на аукционах «Сотби» и «Кристи». В этом году в «Витебском вернисаже» примут участие более 150 художников из Беларуси и Латвии. Они представят живопись, графику, инсталляции.