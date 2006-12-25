Католики всего мира встретили Рождество Христово

Христиан Беларуси с Рождеством Христовым поздравил Президент страны Александр Лукашенко.

В поздравлении, в частности, говорится:

" :Пусть этот великий праздник согревает ваши сердца теплом и любовью, наполняет покоем и уютом дома, дает силы в преодолении тягот и невзгод, помогает становиться лучше и мудрее. Пусть радость святых рождественских дней питает вас на протяжении всего года, дарит улыбки и хорошее настроение. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, взаимопонимания и согласия в семьях, счастья и удачи".

Это один из главных христианских праздников - день надежды, который объединяет людей в стремлении творить благие дела, вдохновляет на бескорыстное служение ближнему, вселяет уверенность в победе мира и добра.

Празднование Рождества началось с восходом первой звезды, которая символично дала понять миру о рождении Сына Божьего. Основные богослужения прошли в полночь, сегодня же - состоялись праздничные литургии.