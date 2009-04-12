Католики отметили Воскресение Христово

В Архикафедральном костеле пресвятой Девы Марии прошло главное пасхальное богослужение. Накануне там отслужили пасхальную вечерню.

А с восходом солнца под звон колоколов тысячи верующих и священнослужители с песнопениями прошли вокруг храма крестным ходом.

Сегодня в Беларуси более миллиона католиков. Те из них, кто оказался этой ночью в Минске, собрались в Архикафедральном соборе пресвятой Девы Марии. Здесь по традиции проходит главное пасхальное богослужение. Торжественную литургию отслужил глава белорусской католической церкви – митрополит Минский и Могилёвский Тадеуш Кондрусевич. Пасху по праву считают праздником праздников. Христиане верят, что в этот день Иисус Христос спас человечество от вечной смерти.

В 7 утра, сразу после восхода солнца, у Архикафедрального костела началась главная сцена праздничного действа. Под аккомпанемент колоколов и песнопений тысячи верующих и священнослужители крестным ходом прошли вокруг храма.

В костеле и крашеному яйцу негде было упасть. Уже после торжественной мессы верующие нескончаемым потоком несли на освящение праздничную трапезу. В пасхальных корзинах – традиционный набор – кулич, соль, вода, яйца.

Христос Воскрес – воистину воскрес. Такими словами католики по традиции будут приветствовать друг друга еще три дня. Ну а весь пасхальный период у римско-католической церкви продлится до дня спослания Духа Святого.

Валентина Железная, Сергей Курков, телекомпания СТВ.

Христиан Беларуси, празднующих сегодня Пасху, поздравил глава государства. «Пусть великий праздник Воскресения Христова принесет в ваши дома и семьи благополучие, взаимопонимание и весеннее настроение, придаст силы для новых трудов во имя преображения и расцвета белорусской земли, милосердия и бескорыстной помощи ближнему», – говорится в поздравлении. Президент пожелал верующим крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья и добра.

Пастырское послание христианам Беларуси направил и Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Он пожелал, чтобы этот праздник триумфа жизни принес больше радости и счастья, укрепил надежду и объединил всех верующих.