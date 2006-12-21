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Католики Беларуси готовятся к встрече Рождества

21 декабря 2006 13:09
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Вечером 24 декабря они отметят навечерие Рождества Христова или сочельник. Главный католический праздник наступает в полночь с 24 на 25 декабря.

В эти дни во всех костёлах страны пройдут торжественные литургии - вечером, накануне Рождества  ночью, на рассвете и днем. В первый день традиционно на рождественский стол будут поданы мясные блюда: изобилие на праздничном столе считается залогом благополучия в новом году.

И уже завтра в Минске открывается "Навагоднi кiрмаш-2006". Свою продукцию в выставочном центре "Белэкспо" представят более 120 предприятий.  По просьбам покупателей в рамках ярмарки пройдет экспозиция "Товары из Индии". Она займет площадь более 500 кв.м. Индийские мастера представят свою  продукцию: одежду, изделия ручной работы из кожи, бижутерию, аксессуары, декоративную и лечебную косметику.  Приедут в Минск и индийские астрологи, которые помогут желающим "правильно" подготовиться к Новому году.

# Культура

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