Католики Беларуси готовятся к встрече Рождества

Вечером 24 декабря они отметят навечерие Рождества Христова или сочельник. Главный католический праздник наступает в полночь с 24 на 25 декабря.

В эти дни во всех костёлах страны пройдут торжественные литургии - вечером, накануне Рождества ночью, на рассвете и днем. В первый день традиционно на рождественский стол будут поданы мясные блюда: изобилие на праздничном столе считается залогом благополучия в новом году.

И уже завтра в Минске открывается "Навагоднi кiрмаш-2006". Свою продукцию в выставочном центре "Белэкспо" представят более 120 предприятий. По просьбам покупателей в рамках ярмарки пройдет экспозиция "Товары из Индии". Она займет площадь более 500 кв.м. Индийские мастера представят свою продукцию: одежду, изделия ручной работы из кожи, бижутерию, аксессуары, декоративную и лечебную косметику. Приедут в Минск и индийские астрологи, которые помогут желающим "правильно" подготовиться к Новому году.