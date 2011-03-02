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Капсулы времени найдены после землетрясения в Новой Зеландии

02 марта 2011 09:49
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Спасатели обнаружили в основании собора в городе Крайстчёрч стеклянную бутылку с пергаментом внутри и металлический цилиндр.

Они находились под упавшей бронзовой статуей Роберта Годли, который считается основателем города. Пока на пергаменте можно разобрать только два слова. Более подробно послание будет изучено специалистами в помещении с контролируемой влажностью. Содержание металлического цилиндра остается полной загадкой. Предметы переданы в музей Кентербери, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Культура # Фотофакт

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