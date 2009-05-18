Каннский фестиваль: на первое место вышел фильм «Пророк» (ВИДЕО)

Фильм французского режиссера Жака Одьяра «Пророк» (Un prophete) вышел в фавориты на пятый день работы 62-го Каннского фестиваля.

Согласно неофициальному рейтингу, который публикует на основе опроса работающих на кинофоруме ведущих критиков журнал «Скрин», эта лента набрала около трех с половиной баллов.

Таким образом она оттеснила на вторую позицию романтическую картину новозеландского режиссера Джейн Кэмпион «Яркая звезда» (Bright Star) о выдающемся английском поэте-романтике Джоне Китсе.

Третье место в рейтинге занимает «Аквариум» (Fish Tank) английского режиссера Андреа Арнольд.

Сейчас на Каннском фестивале из 20 картин главного конкурса показаны шесть лент.