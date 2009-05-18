Каннский фестиваль: на первое место вышел фильм «Пророк» (ВИДЕО)

Согласно неофициальному рейтингу, который публикует на основе опроса работающих на кинофоруме ведущих критиков журнал «Скрин», эта лента набрала около трех с половиной баллов.
Таким образом она оттеснила на вторую позицию романтическую картину новозеландского режиссера Джейн Кэмпион «Яркая звезда» (Bright Star) о выдающемся английском поэте-романтике Джоне Китсе.
Третье место в рейтинге занимает «Аквариум» (Fish Tank) английского режиссера Андреа Арнольд.
Сейчас на Каннском фестивале из 20 картин главного конкурса показаны шесть лент.