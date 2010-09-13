Каков бы ни был сценарий, кино у народа по-прежнему – любимое из искусств

Времена, когда в кинотеатры ходили семьями, похоже, канули в лету. Справедливости ради отметим, что после паузы 90-х зритель в кинозалы вернулся, но лишний билетик сегодня спрашивают далеко не всегда.

Большое кино на большом экране сегодня явно теряет былую популярность. Может быть потому, что у кинотеатра слишком много конкурентов, причем, далеко не всегда достойных. Посмотреть фильм можно не вставая с домашнего дивана или компьютерного кресла. Причем, иногда задолго до мировых премьер. А здесь уже вопрос качества кино.

60 лет назад в Минске открыли первый послевоенный кинотеатр. Раньше зрителя волновало исключительно внутреннее убранство, сегодня больше интересуют слащавые лица с афиш. Чтобы объединить женский и мужской интерес показывают комедии и фентези. Ими же закрывают строки отчетов по посещаемости. Фильмы городского проката здесь идут с задержкой в недели две, а поэтому перед сеансом всегда есть свободный билет. Но главное, чтобы фильмы были. За по-настоящему хорошими, приходится ездить в Берлин.

Здесь по-прежнему работает давняя формула массового кино – буйство красок, иллюзия, красивые актеры и музыка. Но сменилась публика. Из кинотеатральных кресел «выпало» старшее поколение, зрители теперь в основном подростки. Но и среди них немало ценителей элитарного кино.

По самым скромным подсчетам порог зала кинотеатра «Победа» каждый месяц переступают 15 тысяч зрителей. Общее число проданных билетов по городу в сотни раз большее. За год в кино минчане ходят около двух миллионов раз.

Кроме свободного зала днем, она не любит когда вместо привычных слова «кинотеатр» говорят «мультиплекс». Но культурная революция неизбежна. В перспективе «Победа» – это первый цифровой кинодом в стране.

Светлана Савич, директор кинотеатра «Победа»:

– Когда мы перейдем на цифровой показ, это даст возможность проводить, например, показ церемонии вручения Оскар в прямом эфире.

Кинотеатры всегда держались на массовом кино. Несколько лет назад к ним вернулась прежняя популярность. Кино снова стало модным местом встреч. Правда, моду диктуют в основном западные кинотворцы. Сейчас в тренде у режиссеров историческая тематика, да и зрители поворачиваются в сторону классики.



Громких премьер отечественных кинолент в гомельском «Юбилейном» ждать не стали. Деньги здесь зарабатывают с помощью мирового кино. Местный инвестор вложил миллиард собственных денег в развитие увядающего советского кинотеатра.

Людмила Васильева, директор инвестиционной компании:

– У наших зрителей появилась возможность (это было в 2008 году) получить более качественный звук и замечательное изображение на новом английском экране.

Когда недостатки прежнего кинотеатра стали достоинствами частного дела, жители областного центра не пошли, а побежали в кино. Самый большой экран – теперь фишка спального района. Испанские кресла плюс белорусское гостеприимство. Хотя цена на билет не в пользу последнего, частный кинотеатр переманил к себе практически всех зрителей в округе. В итоге здесь почти легла местная киносеть, но даже бывшие монополисты согласны – конкуренция в кинопрокатном бизнесе ему только на пользу. Но, несмотря на пример положительной конкуренции с государственными прокатчиками, есть один очевидный недостаток – в частном вряд ли устроят социальный льготный сеанс.

Людмила Васильева, директор инвестиционной компании:

– Мы сегодня, находясь в этой системе, являемся новичками, но процесс развития идет очень быстро. У нас просто выбора нет, мы вынуждены сами развиваться и обучать своих инженеров.

Развитие системы кинопроката в целом невозможно без внедрения совершенных технологий демонстрации картинки и звука. Вслед за открытием первого мультиплекса в стране появился кинотеатр с трехмерным изображением 3D, сейчас проектируют еще два. Зрительский интерес спровоцировал очереди, в которых томились, в том числе, иностранцы. Эту проблему сегодня решил другой кинозал 3D во дворце республики. Билеты на эти трехмерные сеансы можно купить в интернете.



Поспорить с очевидным невероятно – решили производители телевизионной техники. В качестве альтернативы традиционным, сначала предложили домашние кинотеатры, где звук вокруг, а затем и вовсе вышли за рамки телереальности. Первые 3D телевизоры уже в продаже! И в Беларуси тоже.

Чтобы не ругались соседи, в такой системе используют не мощность, а объем звучания. Для получения трехмерного изображения нужны очки с батарейкой и специальный диск. Если последнего нет, телевизор сам легко преобразует любую передачу в трехмерную. Правда, заметить все стереоскопические эффекты, как в настоящем кинотеатре, все равно не получится.



По словам творческой интеллигенции, привыкать к новой волне белорусской киноиндустрии тоже пока не приходится. Так уж сложилось, что у наших отечественных кинокартин всегда была и пока остается военно-патриотическая ориентация. Правда, приветствуют и новые формы изображения действительности. Но о 3D на «Беларусьфильме» не особенно думают. Пока спасают репутацию, которая осталась с советского времени. У нас традиционно сильная, но не раскрученная, документалистика, жемчужная анимация и бесконечно популярное детское игровое кино. Может быть и не стоит гнаться за Голливудом с его красочным полным метром.



Судьбу простого человека дважды в неделю довозят до простых людей даже в самой глубокой глубинке. Мобильный киномобиль отрада для каждого пятого на селе. Выездной кинопоказ под крышей дома культуры. Если и того нет – то на улице. Учитывая всеобщую занятость аграриев, большое кино в маленькой деревне начинают показывать не раньше девяти. А до этого шоу-программа.

Пленочную аппаратуру передвижных кинотеатров давно заменили цифровые проекторы, а бобины с пожароопасной пленкой – диски. Каждый лицензионный носитель стоит больше 200 тысяч рублей. При этом цена на билет для зрителя – чуть больше одной тысячи. Рентабельностью, конечно, здесь не особенно пахнет, зато каждый белорус получает свою мировую премьеру.

По многочисленным просьбам зрителей, сегодня включили российскую ленту. Перед началом сеанса краткий кинолекторий. Когда в большом прокате случится насыщенная жизнь у отечественного кино – вопрос открытый. Ответ на него кинопрокатчики смогут дать только вместе с режиссерами: когда появится отечественный фильм, способный взорвать прокат. На всех экранах страны он пойдет первым экраном.

Андрей Авдеев, Сергей Курков, Павел Романов, на неделе убедились: каков бы ни был сценарий, кино у народа по-прежнему любимое из искусств.