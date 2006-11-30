Как сохранить документальное наследие?

Об этом 30 ноября в Минске говорили директора библиотек, музеев и архивов. Уже не один год под эгидой "Юнеско" существует программа сохранения исторического наследия. Старинные документы, рукописи и книги соприкасаясь с воздухом, солнечными лучами и влагой погибают. Единственный способ их сохранить - реставрация и правильное хранение. Особо важные экземпляры фотокопируют или переводят в цифровой формат. Между тем, многие ценные материалы разбросаны по всему миру. И одна из задач конференции - определить возможности поиска документов и систематизировать их.