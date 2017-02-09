Как презентовать наследие Франциска Скорины в мировом контексте обсудили в рамках Международной книжной ярмарки в Минске

Новости Беларуси. 5 веков белорусского книгопечатания. Как презентовать наследие Франциска Скорины в мировом контексте обсуждают 9 февраля в Минске. В Национальной библиотеке проходит одно из центральных мероприятий XXIV Международной книжной ярмарки. Среди гостей – представители 17 стран, в том числе популярный итальянский автор триллеров, сценарист и шекспировед из Англии, турецкий мастер исторических романов и детский писатель из Финляндии.

С их участием обсуждается роль Беларуси в мировой литературе, новые издательские проекты и необходимость перевода произведений на национальные языки. Зарубежные литераторы уже успели найти поэтичные метафоры для белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искандер Пала, писатель (Турция):

Я даже представить себе не мог, что такого прекрасного дизайна библиотека находится в Минске. Меня поразил город, он легкий как сказка. Как поэма впечатляет и вдохновляет. Город очень тонкий и подталкивает человека к тому, чтобы чувствовать литературу, интересоваться книгами. И наличие такой прекрасной библиотеки этому способствует. После возвращения в Турцию я продумаю вопрос развития сотрудничества с Беларусью в культуре, литературе и искусстве.

Александр Суша, кандидат культурологи, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Такі сімпозіум закліканы для таго, каб ініцыаваць новыя сумесныя, супольныя праекты. Фактычна мы прэзентуем напрацоўкі, якія зроблены напярэдадні 500-годдзя. На працягу апошніх месяцаў пабачылі свет шматлікія выданні. Найперш, гэта факсімільнае ўзнаўленне кніжнай спадчыны Францыска Скарыны. Гэта шматлікія альбомы і навуковыя выданні. У гэтыя ж дні даводзіцца працаваць з падрыхтоўкай зборніка паэтычных твораў, а такіх, аказваецца, некалькі сотен, прысвечаных Францыску Скарыне.