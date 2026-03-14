Как попасть в студотряд и где получить свой первый трудовой опыт – обсудят в ток-шоу «Большой город»

15 марта Беларусь отметит один из важнейших государственных праздников – День Конституции. Основной закон во многом определяет будущее страны. А будущее – за молодежью. В пятилетку качества особенно важны инициативность, ответственность и стремление трудиться на благо государства. Именно такие качества формирует студотрядовское движение. Как попасть в этот молодежный клуб? И где получить свой первый трудовой опыт? Об этом – в ток-шоу «Большой город» 15 марта в 10.00.

От баристы в кофейне до строителя! Более 25 тысяч молодых людей планируют трудоустроить в Минске через БРСМ. Спектр профессий огромен. Как попасть в студотряд? Где искать вакансии?

– В Telegram записать «Выбираем студотряд», откроется обратная форма чат-бота. – Мы проводим широкомасштабный проект, который называется «Выбираем студотряд». И уже сегодня мы видим заинтересованность ребят, которые оставили свои анкеты.

Всебелорусские городские молодежные стройки этим летом. Почему так важно объединять усилия на масштабных объектах? Есть большое желание молодежи зарабатывать честным трудом. Есть желание власти создать условия, при которой молодежь может зарабатывать деньги.