Как оказались на одной полке Александр Пушкин и Янка Мавр?

В мемориальном музее-мастерской Заира Азгура движутся к завершению восстановительные работы.

Судьба около пятисот бесценных подлинных работ скульптора Заира Азгура до недавнего времени находилась под большим вопросом. Несущие конструкции здания музея в любой момент могли рухнуть на гипсовые и бронзовые оригиналы.

Немалую роль в сохранении наследия сыграла и телекомпания СТВ, обратив внимание на проблему. А сегодня работники мемориальной мастерской поделились своей радостью: восстановительные работы близятся к завершению.

Имя Заира Азгура долгое время было символом эпохи советской скульптуры. Вожди народа, герои Великой Отечественной, поэты и писатели оставили свой образ в камне, благодаря Заиру Исааковичу. Перед его работами преклонялись, у скульптора учились, а в начале XXI века настала эпоха забвения.

Работы скульптора на протяжении 50 лет представляли художественную культуру Беларуси в странах всего мира, о чём свидетельствует в частности Золотая медаль Пармской академии изящных искусств. В начале XXI века достижения скульптора заслужили уважение и у потомков: поначалу, правда, хотели снести уникальный, но постепенно разрушающийся музей-мастерскую и на его месте построить копию, но в итоге решили для начала укрепить фундамент.

2008 год для наследия Заира Азгура обещает стать не просто юбилейным, но и годом восстановления исторической справедливости: обновленный музей примет посетителей, к 100-летию скульптора выпустят памятную монету, а перед бывшей мастерской появятся работы учеников Заира Исааковича.

К слову, "каменные хозяева" дома не покинут его даже на день - работники музея беспокоятся, что такой смены места жительства изрядно натерпевшиеся Марксы и Энгельсы просто не переживут. Вот и кочуют политики и культурные деятели с полки на полку, с высоты наблюдая за грядущими переменами.