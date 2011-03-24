Как готовится к эфиру программа «КультУРА»

Первым делом нужно придумать тему — порыться в пространстве вариантов и достать идею, обсудить ее с главным редактором, понять — кого или что, где и когда снимать, созвониться со всеми и, главное, составить план.

При съемках фильма, клипа или рекламы режиссеры используют раскадровки, заранее до мелочей продумывая каждую сцену и деталь. При подготовке же телевизионного сюжета обычно ограничиваются текстовым описанием.

Для съемки сюжета необходимо следующее: во-первых, камера — для записи видеоизображения; во-вторых, микрофон — для записи звука, в-третьих, кассета.

Все чаще для записи видео используют современные фотоаппараты с очень большим разрешением — Full HD, которые дают качественную картинку.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

Первые телекамеры были огромными и неподвижными, занимали большую часть студии. Постепенно камеры усложнялись и уменьшались в размерах, стали двигаться, ездить по рельсам и даже летать на кранах. Сегодня картинку, вполне пригодную для телеэфира, при хорошем освещении и подготовке можно снять даже на камеру iPhone последней модели.

В соответствии с идеей сюжета нужно снять видеоряд и взять интервью. В нашем сюжете интервью нам дает сам телеоператор программы «КультУРА» Сергей Грош.

Виталий Воднев, корреспондент СТВ:

Сложно ли работать оператором?

Сергей Грош, телеоператор:

Наверное, оператором работать сложно, но мне — просто!

Если человек смотрит в камеру и прямо в нее что-то говорит, то на языке телевизионщиков это называется «синхрон». А то, что говорит корреспондент во время какого-либо общего плана, называется закадровым текстом, который, в свою очередь, должен быть подкреплен картинкой.

Следующий этап — оцифровка. Изображение находится на кассете в виде магнитной записи. С помощью специального магнитофона и компьютера мы трансформируем наше видео в набор единиц и нулей в файл в формате .avi. Полученные файлы можно перемещать на флешку и редактировать на компьютере. Ранее монтаж видео был процессом трудоемким и кропотливым, требовал огромного количества сложнейшей техники и, конечно, огромных затрат сил и времени. Теперь же достаточно хорошего компьютера с мощной видеокартой, микрофона и устройства для записи звука. И сюжет для телевидения можно готовить даже дома!

Программное обеспечение для видеомонтажа достать несложно: рынок предлагает множество программ — от стандартного Windows Movie Maker до профессиональных программных средств — например, Adobe Premiere или Edius. Разобраться в этих программах довольно несложно. Наш видеофайл мы видим как полосу на линейке Timeline. Вырезаем нужные нам кадры, расставляем по порядку на линейке, записываем закадровый текст, сводим видео и звук между собой. Пару часов… и сюжет готов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».