Кабаре «Мулен Руж» исполнилось 120 лет

Самое знаменитое кабаре в мире отмечает 6 октября свое 120-летие.

По словам президента кабаре Жан-Жака Клерико, его заведение всегда в плюсе, независимо он экономической ситуации. Каждый день места в зале заполнены на 97%, и это при том, что цена самых дорогих билетов достигает 400 евро. За год посетители, глядя на танцовщиц, выпивают 240-350 тыс. бутылок шампанского, то есть десятую часть всей французской продукции «веселящего напитка».

Кабаре «Мулен Руж» впервые открыло свои двери для публики в Париже 6 октября 1889 года. В этот же год в столице Франции состоялось открытие Эйфелевой башни. Уже тогда танцовщицы исполняли «реалистичную кадриль», известную теперь как французский канкан. Сцены в заведении не было: девушки танцевали на том же полу, где пили и танцевали сами клиенты. «Мулен Руж» было одним из немногих зданий Парижа, где горели электрические люстры.

«Мулен руж» стало особенно знаменитым после того, как полиция попыталась запретить исполнение канкана - это лишь привлекло к нему все новых почитателей. Канкан был неотъемлемой частью кабаре, которое его создатели Жозеф Олле и Шарль Зидлер планировали как «первый в мире дворец женщин и самый грандиозный храм танца». Подготовка танцоров проходила на очень высоком уровне.

Со сцены кабаре выступали Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Ив Монтан, Далида, Элла Фицджеральд и Лайза Минелли, Рей Чарльз, Фрэнк Синатра, Элтон Джон. В «Мулен Руж» собирались аристократы, люди искусства (Пабло Пикассо, Оскар Уайльд) и даже члены королевских семей, например, принц Уэльский. Звезды «Мулен Руж» известны также по произведениям художника Анри де Тулуз-Лотрека, который с самого открытия кабаре стал его завсегдатаем.

Сейчас «Мулен Руж» - это прежде всего роскошное шоу и очаровательные танцовщицы, которых для масштабных представлений набирают из 17 стран мира. В нынешнем представлении «Феерия», которое идет уже девять лет подряд и продлится до конца 2010 года, на сцене занято более ста человек, передает БЕЛТА.