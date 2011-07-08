К иконе святых Петра и Февронии пришли десятки жителей Гродно

В Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре сегодня традиционно почтили память святых Петра и Февронии Муромских, олицетворяющих в православной культуре супружескую любовь и верность. Со светлым праздником на Гродненщине в этот день поздравляли молодых мам и многодетные семьи.

Гадание на ромашке сегодня в Гродно приобрело особенный смысл. Цветок как символ любви и верности дарили и детям, и взрослым не просто так. Эта церковная традиция еще с 16 века.

Приложиться к иконе святых Петра и Февронии пришли десятки горожан. Многие вместе с детьми. Многодетным семьям вручали подарки и приглашали на праздничную трапезу в монастыре.

Частицы святых мощей и икону, написанную специально по заказу настоятельницы храма, в Гродно из российского Мурома привезли год назад. С тех пор праздник приобрел новое значение. Если в прошлом году символом любви и верности была семья, то нынешний праздник – это, в первую очередь, дети.

Поздравить молодых мам вместе с православной святыней приехали в Областной перинатальный центр. Число родившихся в Гродно малышей 8 июля пока невелико – всего двое. Однако поздравить сегодня решили всех: и будущих, и уже состоявшихся мам.

Праздник семьи и верности в Беларуси продолжится. Привезенные накануне в Минск мощи Петра и Февронии останутся в столице до 10 июля. Гродненская святыня в ближайшие две недели также совершит путешествие по городам области.