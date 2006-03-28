К десятилетию Союзного государства

Основные мероприятия пройдут 3 апреля. В Москве в концертном зале "Россия" состоится грандиозный концерт белорусских и российских исполнителей.В Минске во Дворце Республики также выступят белорусские и российские исполнители. В частности, в Беларусь приглашен Смоленский русский народный оркестр имени Дубровского. Планируется торжественное открытие памятника Янке Купале в Москве. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России (второго апреля) пройдет пресс-конференция, будут подготовлены специальные печатные издания. В течение года запланированы Дни культуры и обменные гастроли. Программу мероприятий подготовили также министерства образования двух государств. В частности, в школах планируется провести тематические уроки. Десятилетию Союзного государства будет посвящен и концерт "Две сестры" на фестивале "Славянский базар в Витебске".