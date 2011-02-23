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К 120-летию Максима Богдановича в Минске отстроят дом, где родился поэт

23 февраля 2011 18:52
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Об этом сегодня заявили на круглом столе в редакции «Беларусь сегодня». Историки и градостроители, представители Министерств культуры и архитектуры говорили о сохранении памятников.

По мнению специалистов, реконструкция и восстановление исторического центра добавят городу шарма и туристической привлекательности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Денисов, историк, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:
Каждый конкретный памятник можно спасти, если нормально подходить к проблемам его сохранения и реставрации. Выполнять закон Республики Беларусь об охране культурного наследия и пользоваться международными научно-методическими рекомендациями, которые существуют для сохранения как исторических городов, так и конкретных памятников истории культуры.

# Культура

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