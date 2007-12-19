К 1150-летнему юбилею Полоцк превратится в крупнейший туристический центр Беларуси

Это обозначено в Комплексной программе развития города, утвержденной накануне указом Президента Беларуси.К 2012 году здесь возведут пешеходный мост через Западную Двину, обустроят зоны отдыха, а литейное производство предприятия "Технолит" перенесут из центральной части города.

В ближайшие 5 лет здесь появятся современная гостиница, роддом, детский сад, дворец игровых видов спорта. Запланирована также капитальная реконструкция жилого фонда, спорткомплексов, других социально-значимых объектов, а также реставрация историко-культурных ценностей.