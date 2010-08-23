Известный музыкальный коллектив из Венесуэлы – «Сьембра дэль Кантор» – посетил Беларусь

У себя на родине эта группа хороша известна. Музыканты выступают не только перед первыми лицами государства, но и пользуется популярностью далеко за пределами своей страны.

В маршрут нынешнего турне группы включены Чехия, Германия и Россия. В Беларуси музыканты «Сьембра дэль Кантор» пробудут до 25 августа. Сегодня их будет приветствовать столица, а завтра именитые гости отправятся в Гродно.

Херардо Эстрада, координатор латиноамериканского центра им. Симона Боливара в Республике Беларусь:

– Мы исполняем для белорусской публики песни народного артиста Венесуэлы Али Примэра. Наша музыка основана на национальных венесуэльских ритмах. Очень надеемся, что зрителям понравится сегодняшняя программа.