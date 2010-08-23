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Известный музыкальный коллектив из Венесуэлы – «Сьембра дэль Кантор» – посетил Беларусь

23 августа 2010 12:07
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У себя на родине эта группа хороша известна. Музыканты выступают не только перед первыми лицами государства, но и пользуется популярностью далеко за пределами своей страны.

В маршрут нынешнего турне группы включены Чехия, Германия и Россия. В Беларуси музыканты «Сьембра дэль Кантор» пробудут до 25 августа. Сегодня их будет приветствовать столица, а завтра именитые гости отправятся в Гродно.

Херардо Эстрада, координатор латиноамериканского центра им. Симона Боливара в Республике Беларусь:
– Мы исполняем для белорусской публики песни народного артиста Венесуэлы Али Примэра. Наша музыка основана на национальных венесуэльских ритмах. Очень надеемся, что зрителям понравится сегодняшняя программа.

# Культура # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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