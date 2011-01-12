Известный композитор Раймонд Паулс отмечает 75-летие

Произведения латышского мэтра эстрады, народного артиста СССР хорошо знают и любят на постсоветском пространстве.

Широкую известность композитору принесла песня «Листья желтые», впервые прозвучавшая в 1975 году. В его копилке немало шлягеров. Огромный успех Паулсу принес творческий союз с Аллой Пугачевой. Лаймой Вайкуле и Валерием Леонтьевым. Песни «Маэстро», «Старинные часы», «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Кабаре», «Ещё не вечер» до сих пор зрители принимают на бис.

Раймонд Паулс — инициатор международных конкурсов молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала» и «Новая волна», в которых неоднократно принимали участие и белорусские исполнители, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».