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Известные российские писатели прибыли в Минск

04 декабря 2009 09:29
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Они примут участие в учредительном съезде Союза писателей Союзного государства.

Среди них – Владимир Крупин, Станислав Куняев, Валентин Сорокин. Представительную делегацию на перроне встречали белорусские коллеги под звуки оркестра и с национальным колоритом.

Валерий Ганичев, председатель союза писателей России:
- Не разрывались литературно-духовные связи между российской и белорусской литературами, между нашими писателями. Я люблю Беларусь, часто здесь бывал, от Брестской крепости до Хатыни. Здесь такой высоты были люди, которые не кричали об этом, а делали своё дело и в период великой отечественной и после, и сейчас.

# Культура

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