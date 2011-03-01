Прямой эфир

Известные белорусы сфотографировались без грима

01 марта 2011 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске закрылась выставка фоторабот Игоря Ганджина. Три недели все желающие могли любоваться на довольно известных личностей — режиссеров, музыкантов, дизайнеров, фотографов и художников — запечатленных без грима.

Некоторые портреты куда откровеннее отретушированных фотографий в стиле «ньюис» в глянцевых журналах. Причем не только откровеннее, но и притягательнее. Кажется, что фотограф исподтишка подсматривает за всеми этими людьми, настолько естественно и непринужденно выглядят снимки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
Русский театр в Минске: репертуар, экскурсия по закулисью и коридорам
01 марта 2011 15:05

Русский театр в Минске: репертуар, экскурсия по закулисью и коридорам

01 марта 2011 07:37

В Беларуси расширены возможности спонсорской помощи в сфере культуры

28 февраля 2011 18:19

28 февраля Гомель получил статус культурной столицы Беларуси и СНГ 2011 года