Известные белорусы сфотографировались без грима

В Минске закрылась выставка фоторабот Игоря Ганджина. Три недели все желающие могли любоваться на довольно известных личностей — режиссеров, музыкантов, дизайнеров, фотографов и художников — запечатленных без грима.

Некоторые портреты куда откровеннее отретушированных фотографий в стиле «ньюис» в глянцевых журналах. Причем не только откровеннее, но и притягательнее. Кажется, что фотограф исподтишка подсматривает за всеми этими людьми, настолько естественно и непринужденно выглядят снимки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».