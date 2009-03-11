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Известному российскому и белорусскому режиссеру и педагогу Геннадию Проваторову – 80 лет

11 марта 2009 08:49
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Выпускник Московской консерватории был главным дирижером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Ленинградского Малого, Одесского театров, Харьковской и Куйбышевской филармоний, Белорусского театра оперы и балета. В нашей стране маэстро также руководил самыми известными симфоническими оркестрами, преподавал в Белорусской государственной академии музыки. Бенефис знаменитого дирижера, народного артиста России, лауреата Госпремии Беларуси Геннадия Проваторова, посвященный его юбилею, состоится 16 марта в Белгосфилармонии. На сцену выйдут ведущие оркестры страны. А за пюпитр встанут ученики маэстро.
# Культура

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