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Известному кинорежиссеру Владимиру Бортко исполнилось 65 лет

07 мая 2011 17:49
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Он делает классику доступной широким массам, а сериалы – интересными даже для утончённых интеллектуалов.

Народного артиста России и Украины с юбилеем поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Известность пришла к Владимиру Бортко после выхода на экраны его комедийной ленты «Блондинка за углом». Однако признание мировой общественности мастер получил после экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Этот фильм был удостоен Гран-при кинофестиваля в Перудже. В новом веке значительными телевизионными работами кинематографиста стали «Бандитский Петербург», «Идиот» и «Мастер и Маргарита», собравшие большую телеаудиторию и отмеченные многочисленными призами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Культура

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